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Солуянов Дмитрий Юрьевич

Строительство
Солуянов Дмитрий Юрьевич Фото: www.kzn.ru

Общая информация

Генеральный директор АО «ТАТЭМ»

Родился 1 апреля 1971 года в г. Нижнекамск.

Образование:

В 1994 г. окончил Московский Энергетический институт по специальности «инженер-электрик»;
2000 г. – Таганрогский государственный радиотехнический университет

Трудовая деятельность:

1993-1994 гг. – Второе казанское монтажное управление АО «Татэлектромонтаж», мастер участка;
1994-1997 гг. – Товарищество с ограниченной ответственностью Фирма «Сочиэлектромонтаж», мастер участка;
1997-2003 гг. – ООО «Идель», директор;
2003- 2017 гг. – заместитель генерального директора ОАО «ТАТЭМ»;

С апреля 2017 г. – Генеральный директор АО «ТАТЭМ»

Награжден медалью «В память 1000-летия города Казани»; грамотой Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, почетным знаком Российского Союза строителей «Строительная слава».
Женат, имеет 2 детей.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: пр.Амирхана, 21
  • Телефон: +7 843 237 70 03
  • Email: info@tatem.ru

Дата последнего обновления: 04.05.2018

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