Солуянов Дмитрий Юрьевич
Общая информация
Генеральный директор АО «ТАТЭМ»
Родился 1 апреля 1971 года в г. Нижнекамск.
Образование:
В 1994 г. окончил Московский Энергетический институт по специальности «инженер-электрик»;
2000 г. – Таганрогский государственный радиотехнический университет
Трудовая деятельность:
1993-1994 гг. – Второе казанское монтажное управление АО «Татэлектромонтаж», мастер участка;
1994-1997 гг. – Товарищество с ограниченной ответственностью Фирма «Сочиэлектромонтаж», мастер участка;
1997-2003 гг. – ООО «Идель», директор;
2003- 2017 гг. – заместитель генерального директора ОАО «ТАТЭМ»;
С апреля 2017 г. – Генеральный директор АО «ТАТЭМ»
Награжден медалью «В память 1000-летия города Казани»; грамотой Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, почетным знаком Российского Союза строителей «Строительная слава».
Женат, имеет 2 детей.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: пр.Амирхана, 21
- Телефон: +7 843 237 70 03
- Email: info@tatem.ru
Дата последнего обновления: 04.05.2018