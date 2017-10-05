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Союз писателей РТ

Общественные организации

Общая информация

Союз писателей РТ - общественная организация, объединяющая граждан, проживающих на территории РТ, и активно работающих в одной из областей литературного творчества, пишущих на татарском, или на любом другом языке, а также лиц, проживающих за пределами Республики, внесших значительный вклад в татарскую литературу.

Целью создания Союза композиторов РТ является содействие созданию высокохудожественных произведений, их публикации и пропаганде, защита творческих, гражданских, политических, экономических, социальных прав его членов, их чести и достоинства.

Руководитель - Салихов Данил Хабибрахманович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420012, г. Казань, ул. Муштари, 14
  • Телефон: (843) 236-97-71
  • Email: sprt@tatar.ru
  • Сайт: www.sptatar.ru

Дата последнего обновления: 05.10.2017

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