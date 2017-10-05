Союз писателей РТ

Общая информация

Союз писателей РТ - общественная организация, объединяющая граждан, проживающих на территории РТ, и активно работающих в одной из областей литературного творчества, пишущих на татарском, или на любом другом языке, а также лиц, проживающих за пределами Республики, внесших значительный вклад в татарскую литературу.

Целью создания Союза композиторов РТ является содействие созданию высокохудожественных произведений, их публикации и пропаганде, защита творческих, гражданских, политических, экономических, социальных прав его членов, их чести и достоинства.



Руководитель - Салихов Данил Хабибрахманович

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