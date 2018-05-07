Список персон

Салихов Данил Хабибрахманович

Культура, Общественные организации

Общая информация

Родился 7 октября 1958 года в совхозе им. Кирова Актанышского района ТАССР.

Образование:

1977 год — Казанское театральное училище

Трудовая деятельность:

В 1977 — 1985 гг. — актер ТГАТ им. Г.Камала.
В 1985 — 1991 гг. — актер ТДТ им. К.Тинчурина.

В 1991 — 1995 гг. — заместитель главного редактора журнала «Салават купере».
В 1996 — 2006 гг. — директор литературного фонда.
В 2006 — 2010 гг. — ответственный секретарь Альметьевского отделения Союза писателей РТ.

С 2016 г. — председатель Союза писателей Республики Татарстан.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420012, г. Казань, ул. Муштари, 14
  • Телефон: (843) 236-97-71
  • Email: sprt@tatar.ru
  • Сайт: www.sptatar.ru

Дата последнего обновления: 07.05.2018

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