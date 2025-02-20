Департамент казначейства Министерства финансов Республики Татарстан
Общая информация
Руководитель — Файзрахманов Марат Джаудатович
Департамент казначейства Министерства финансов Республики Татарстан является структурным подразделением Министерства финансов Республики Татарстан, осуществляющим в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан функции по обеспечению исполнения бюджета Республики Татарстан, контролю за ведением операций со средствами бюджета Республики Татарстан главными распорядителями, распорядителями и получателями средств бюджета Республики Татарстан.
Департамент казначейства осуществляет следующие основные функции:
— ведение учета операций по кассовому исполнению бюджета Республики Татарстан;
— ведение лицевых счетов главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета Республики Татарстан;
— ведение сводного реестра главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета Республики Татарстан;
— осуществляет операции со средствами бюджета Республики Татарстан;
— организует и обеспечивает автоматизированное исполнение бюджета Республики Татарстан в едином информационном пространстве;
— осуществляет финансовый контроль за операциями со средствами бюджета Республики Татарстан;
— осуществляет функции уполномоченного на осуществление контроля в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Республики Татарстан органа исполнительной власти Республики Татарстан в соответствии с действующим законодательством;
— осуществляет контроль за соблюдением законодательства Республики Татарстан, иных нормативных правовых актов Республики Татарстан, соответствием представленной заказчиком документации установленным требованиям при финансировании объектов строительства за счет средств бюджета Республики Татарстан;
— осуществляет учет средств бюджета Республики Татарстан, выданных на возвратной основе;
— взыскивает в бесспорном порядке с лицевых счетов главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета Республики Татарстан бюджетные средства в размере бюджетных средств, использованных не по целевому назначению;
— взыскивает в соответствии с договорами со всех счетов получателей бюджетных средств бюджетные средства, выданные в форме бюджетных кредитов, по которым истек срок возврата, а также проценты, подлежащие уплате за пользование бюджетными кредитами;
— проводит проверки местных бюджетов — получателей межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Татарстан.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, г.Казань, улица Правобулачная, дом 5
- Телефон: (843) 291-94-00
- Email: kazna@tatar.ru
- Сайт: https://minfin.tatarstan.ru/about_dep.htm
Дата последнего обновления: 20.02.2025