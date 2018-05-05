Кабаков Эдуард Феликсович

Общая информация

Родился 5 мая 1976 года в г. Похвистнево Куйбышевской области.

Образование:

Казанский государственный технологический университет ( специальность «автоматизированные системы обработки информации и управления»)

Казанский государственный технический университет им. А.Н.Туполева (специальность «экономика и управление на предприятии»)

Трудовая деятельность:



1998 — 2004 гг. — работа в Государственной налоговой инспекции по РТ.

2005 год — начальник отдела мониторинга финансовых рынков в ОАО «АИКБ „Татфондбанк“.

2005 — 2011 гг. — финансовый директор, заместитель генерального директора по финансам и экономике в ОАО „НАСКО“.

С 2011 года — генеральный директор ОАО „НАСКО“.

С ноября 2016 года — президент Союза страховщиков Татарстана.

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