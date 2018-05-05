Список персон

Кабаков Эдуард Феликсович

Финансы, Страховые компании

Общая информация

Родился 5 мая 1976 года в г. Похвистнево Куйбышевской области.

Образование:

Казанский государственный технологический университет ( специальность «автоматизированные системы обработки информации и управления»)

Казанский государственный технический университет им. А.Н.Туполева (специальность «экономика и управление на предприятии»)

Трудовая деятельность:

19982004 гг. — работа в Государственной налоговой инспекции по РТ.
2005 годначальник отдела мониторинга финансовых рынков в ОАО «АИКБ „Татфондбанк“.
2005 — 2011 гг. — финансовый директор, заместитель генерального директора по финансам и экономике в ОАО „НАСКО“.
С 2011 года — генеральный директор ОАО „НАСКО“.
С ноября 2016 года — президент Союза страховщиков Татарстана.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: Маршала Чуйкова, 2, блок Б
  • Телефон: (843) 272-15-21
  • Email: info@nasko.ru
  • Сайт: www.nasko.ru

Дата последнего обновления: 05.05.2018

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