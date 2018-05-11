Кузьмин Андрей Владимирович
Общая информация
Генеральный директор АО «Татмедиа»
Образование:
Окончил ГОУ ВПО «Северо-Западная академия государственной службы» г. Санкт-Петербурга (2005 г.).
Трудовая деятельность:
1987 — 1989 гг. — служба в рядах Советской Армии.
1995 — 1996 гг. — корреспондент телекомпании «Эфир», г. Казань.
1996 — 1997 гг. — редактор службы новостей телекомпании «Эфир», г. Казань.
1997 — 2001 гг. — заместитель директора службы новостей по региональным связям телекомпании «Эфир», г. Казань.
2001 — 2004 гг. — заместитель директора телевизионной службы по программе «Республика» телекомпании «Эфир», г. Казань.
2004 — 2005 гг. — генеральный директор «ПаркСтройИнвест», г. Казань.
2005 — 2006 гг. — заместитель министра культуры РТ.
2006 — 2010 гг. — руководитель пресс-службы Кабинета министров РТ.
2010 — 2015 гг. — руководитель пресс-службы президента РТ.
С декабря 2015 г. — генеральный директор АО «Татмедиа».
Награжден медалью «В память 1000-летия Казани» (2005 г.), благодарностью президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова (2013, 2015 гг.).
Заслуженный работник печати и массовых коммуникаций Республики Татарстан(2014 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
- Телефон: +7(843) 222-09-88
- Email: A.Kuzmin@tatmedia.ru
Дата последнего обновления: 11.05.2018