Зарипов Ильдар Искандерович
Общая информация
Родился 3 Августа 1968 в пос.Новые Отары Лаишевского района РТ.
Образование:
1987 год — Казанский кооперативный техникум (специальность «товароведение продовольственных и непродовольственных товаров» )
1996 год — Московский университет потребительской кооперации ( специальность «бухучет, контроль и анализ хозяйственной деятельности» )
Трудовая деятельность:
В 1987 — 1989 гг. — служба в рядах Советской армии.
В 1989 — 1992 гг. — заведующий магазином торгово-закупочного предприятия в системе «Татпотребсоюз».
В 1992 — 1994 гг. — товаровед Сабинского РайПо «Татпотребсоюза».
В 1994 — 1997 гг. — инспектор ГНИ по Советскому району г. Казани.
В 1997 — 2001 гг. — ведущий эксперт АКК «Аудэкс».
В 2001 — 2002 гг. — исполнительный директор ОАО «КонсАудит».
В 2002 — 2003 гг. — финансовый директор ОАО «ДТК».
С 2003 года — исполнительный директор ОАО «Обувная фабрика «Спартак», генеральный директор ООО «Торговый дом «Спартак».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420108, РТ, г. Казань, ул. М.Гафури, 46, офис 303
- Телефон: (843) 278-30-64
- Email: sptl.rt@mail.ru
- Сайт: www.sptl.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 10.05.2018