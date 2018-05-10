Список персон

Зарипов Ильдар Искандерович

Промышленность, Торговля, Розничная торговля

Общая информация

Родился 3 Августа 1968 в пос.Новые Отары Лаишевского района РТ.

Образование:

1987 год — Казанский кооперативный техникум (специальность «товароведение продовольственных и непродовольственных товаров» )

1996 год — Московский университет потребительской кооперации ( специальность «бухучет, контроль и анализ хозяйственной деятельности» )

Трудовая деятельность:

В 1987 — 1989 гг. — служба в рядах Советской армии.

В 1989 — 1992 гг. — заведующий магазином торгово-закупочного предприятия в системе «Татпотребсоюз».

В 1992 — 1994 гг. — товаровед Сабинского РайПо «Татпотребсоюза».

В 1994 — 1997 гг. — инспектор ГНИ по Советскому району г. Казани.

В 1997 — 2001 гг. — ведущий эксперт АКК «Аудэкс».

В 2001 — 2002 гг. — исполнительный директор ОАО «КонсАудит».

В 2002 — 2003 гг. — финансовый директор ОАО «ДТК».

С 2003 года — исполнительный директор ОАО «Обувная фабрика «Спартак», генеральный директор ООО «Торговый дом «Спартак».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420108, РТ, г. Казань, ул. М.Гафури, 46, офис 303
  • Телефон: (843) 278-30-64
  • Email: sptl.rt@mail.ru
  • Сайт: www.sptl.tatarstan.ru

Дата последнего обновления: 10.05.2018

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