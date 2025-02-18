ОАО Центральный Депозитарий РТ

Общая информация

Руководитель — Ибрагимов Рустем Сагитович

7 марта 1995 года был издан Указ Президента РТ который закрепил Центральный Депозитарий в качестве ядра депозитарной системы Татарстана, выполняющего функции хранилища ценных бумаг как государственных, так и коммунальных.

Целью основания депозитария было создание в Татарстане единой депозитарной системы, а также контроль и государственное регулирование в области ценных бумаг.

С 1994 по 2015 год ЦД РТ являлся членом профессиональной ассоциации регистраторов трансфер-агентов и депозитариев (ПАРТАД).

С 9 октября 2015 года ОАО «Центральный депозитарий РТ» принят в состав СРО «Национальная фондовая ассоциация».

С 30 августа 2023 года АО «ЦДРТ» стал членом в саморегулируемой организации в сфере финансовых рынков НАУФОР

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