ОАО Центральный Депозитарий РТ
Общая информация
Руководитель — Ибрагимов Рустем Сагитович
7 марта 1995 года был издан Указ Президента РТ который закрепил Центральный Депозитарий в качестве ядра депозитарной системы Татарстана, выполняющего функции хранилища ценных бумаг как государственных, так и коммунальных.
Целью основания депозитария было создание в Татарстане единой депозитарной системы, а также контроль и государственное регулирование в области ценных бумаг.
С 1994 по 2015 год ЦД РТ являлся членом профессиональной ассоциации регистраторов трансфер-агентов и депозитариев (ПАРТАД).
С 9 октября 2015 года ОАО «Центральный депозитарий РТ» принят в состав СРО «Национальная фондовая ассоциация».
С 30 августа 2023 года АО «ЦДРТ» стал членом в саморегулируемой организации в сфере финансовых рынков НАУФОР
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420043, г. Казань, ул. Вишневского, д. 26
- Телефон: (843) 598-32-22
- Email: main@cdrtkzn.ru
- Сайт: https://www.cdrtkzn.ru/?lang=ru
Дата последнего обновления: 18.02.2025