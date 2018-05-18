Новости происшествий

13:18 МСК
Новости раздела
Происшествия

В Татарстане задержали двух человек по подозрению в хищении 30 кубов нефти

12:18, 18.05.2018
В Татарстане задержали двух человек по подозрению в хищении 30 кубов нефти
Фото: 16.мвд.рф

В Татарстане задержали двоих мужчин, занимавшихся хищением нефти из трубопровода в районе населенного пункта Кызыл-Чишма Бугульминского района. Про них уже возбудили уголовное дело по статье «Кража».

Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, хищение нефти происходило путем откачки жидкости через технологические заглушки, расположенные на магистрали нефтепровода. В дальнейшем похищенная нефть складировалась на территории базы, расположенной в одной из промышленных зон поселка Актюбинский Азнакаевского района. Там были обнаружены подземные резервуары, в которых находилось не менее 30 кубов похищенной нефти.

Ранее в Башкирии задержали татарстанцев за кражу нефтепродуктов на 700 тысяч рублей.

Происшествия Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем