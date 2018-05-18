В Татарстане задержали двух человек по подозрению в хищении 30 кубов нефти

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В Татарстане задержали двоих мужчин, занимавшихся хищением нефти из трубопровода в районе населенного пункта Кызыл-Чишма Бугульминского района. Про них уже возбудили уголовное дело по статье «Кража».



Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, хищение нефти происходило путем откачки жидкости через технологические заглушки, расположенные на магистрали нефтепровода. В дальнейшем похищенная нефть складировалась на территории базы, расположенной в одной из промышленных зон поселка Актюбинский Азнакаевского района. Там были обнаружены подземные резервуары, в которых находилось не менее 30 кубов похищенной нефти.

Ранее в Башкирии задержали татарстанцев за кражу нефтепродуктов на 700 тысяч рублей.