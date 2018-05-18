Прокуратура РТ не будет требовать переименования должности президента Татарстана

Прокуратура Татарстана не намерена требовать переименования должности президента республики, заявил глава надзорного органа Илдус Нафиков.

От этого поста Татарстан по федеральному закону должен был отказаться к 2016 году. В прокуратуре напомнили, что в прошлом году парламент республики просил Владимира Путина о сохранении наименования «президент», а экспертная группа в Госсовете изучает замечания к конституции республики, передает «Коммерсантъ».



Напомним, летом прошлого года эта тема была одной из самых острых. Подробнее — в сюжете «Реального времени».