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Прокуратура РТ не будет требовать переименования должности президента Татарстана

01:48, 18.05.2018
Прокуратура РТ не будет требовать переименования должности президента Татарстана
Фото: realnoevremya.ru

Прокуратура Татарстана не намерена требовать переименования должности президента республики, заявил глава надзорного органа Илдус Нафиков.

От этого поста Татарстан по федеральному закону должен был отказаться к 2016 году. В прокуратуре напомнили, что в прошлом году парламент республики просил Владимира Путина о сохранении наименования «президент», а экспертная группа в Госсовете изучает замечания к конституции республики, передает «Коммерсантъ».

Напомним, летом прошлого года эта тема была одной из самых острых. Подробнее — в сюжете «Реального времени».

ОбществоВласть Татарстан
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