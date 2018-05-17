Китайский оркестр исполнил «Апипу» на встрече Минниханова с местным политиком
Китайский оркестр во время встречи президента РТ Рустама Минниханова с секретарем комитета компартии Китая провинции Чжэцзян Чэ Цзюном исполнил татарскую народную песню «Апипа».
Соответствующее видео глава РТ опубликовал в Instagram.
Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) 17 Май 2018 в 12:23 PDT
Как сообщает пресс-служба президента РТ, на встрече обсуждались российско-китайские отношения. В конце Минниханов пригласил Чэ Цзюна посетить Татарстан с делегацией деловых кругов.ОбществоВласть Татарстан
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