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Китайский оркестр исполнил «Апипу» на встрече Минниханова с местным политиком

17:56, 17.05.2018
Китайский оркестр исполнил «Апипу» на встрече Минниханова с местным политиком
Фото: скриншот instagram.com

Китайский оркестр во время встречи президента РТ Рустама Минниханова с секретарем комитета компартии Китая провинции Чжэцзян Чэ Цзюном исполнил татарскую народную песню «Апипа».

Соответствующее видео глава РТ опубликовал в Instagram.




Как сообщает пресс-служба президента РТ, на встрече обсуждались российско-китайские отношения. В конце Минниханов пригласил Чэ Цзюна посетить Татарстан с делегацией деловых кругов.

ОбществоВласть Татарстан
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