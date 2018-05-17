В Китае запустили первую частную ракету

Частная китайская компания OneSpace Technology успешно запустила первую коммерческую ракету OS-X Chongqing Liangjiang Star.

Запуск состоялся в 2.33 по Москве. Баллистическая ракета летела 306 секунд. РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телевидение Китая сообщает, что на проектно-конструкторские работы у компании ушел год.

Длина ракеты 9 метров. Она может доставлять полезный груз на высоту в 800 км над Землей.