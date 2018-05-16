Башкирские борцы завоевали 11 медалей на соревнованиях в Альметьевске

Одиннадцать медалей завоевали башкирские борцы на XXIII Всероссийских соревнованиях по греко-римской борьбе в Альметьевске.

Как сообщили в Федерации спортивной борьбы РБ, в турнире приняли участие 240 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Саранска, Ульяновска, Пермского края, из пяти областей и трех республик РФ. Это сильнейшие борцы страны — чемпионы и призеры России, Европы и мира. Башкирию представило около 20 спортсменов.

Победителями турнира от башкирской сборной стали Фадис Валитов, Ислам Опиев, Азамат Бикбаев, Александр Ефимов.

Серебряные медали завоевали Никита Криницин, Владислав Панков, Амир Зиганшин, Азат Насипов и Адель Шайхевалеев.

Бронзовые награды в активе Александра Чегодаева и Эдуарда Фаизова.

