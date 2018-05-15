«Динамо-Казань» по хоккею на траве продлило беспроигрышную серию до четырех матчей

Вчера «Динамо-Казань» в очередном домашнем матче победило московский «Динамо-ЦОП Москомспорт» в четвертом туре чемпионата России по хоккею на траве.

Матч завершился со счетом 8:3 в пользу хозяев поля. В составе «Динамо-Казань» хет-трик на свой счет оформил лучший бомбардир чемпионата страны Павел Голубев. Кроме того, дублем в ворота гостей отметился Александр Королев.

Стоит отметить, что новобранец казанцев аргентинец Барбеито Гуилермо Мартин вновь не ушел без забитого гола. Также в протоколе отметились Николай Комаров и Семен Матковский.

Следующая игра команды Араика Маргаряна пройдет 18 мая в Азове против местной ХК «Тана». Начало встречи станет известно позже.