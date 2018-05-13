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В Татарстане днем ожидается до +22°С

05:36, 13.05.2018
В Татарстане днем ожидается до +22°С
Фото: tatarmeteo.ru

Сегодня, 13 мая, в Республике Татарстан ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер северо-восточный умеренный.

Минимальная температура воздуха ночью по республике от +1 до +6 градусов, в западных районах — до +11°С. На почве местами заморозки до -1 градуса. Максимальная температура днем по Татарстану составит от +17°С до +22, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В Казани днем ожидается от +18°С до +20°С. В Набережных Челнах дневная температура воздуха составит от +17°С до +21°С.

Общество Татарстан
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