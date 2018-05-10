ВТБ увеличил максимальный срок по кредитам наличными до 7 лет

Банк ВТБ увеличил максимальный срок кредитования в рамках продуктов «Кредит наличными» и «Рефинансирование» с 5 до 7 лет.

Новые условия действуют для зарплатных и корпоративных клиентов. Заем на сумму от 100 тыс. до 5 млн рублей по-прежнему выдается без обеспечения и обязательного личного страхования.

Увеличенный срок кредитования дает возможность управлять размером получаемой суммы и ежемесячного платежа. В частности, клиент может выбрать либо меньший размер платежа, либо получить в свое распоряжение большую сумму кредита.

«Обычно кредиты наличными на 7 лет выдаются под залог имеющейся недвижимости. Это влечет за собой оформление дополнительных документов (закладной и т.п.) и удлиняет сроки получения денег, — комментирует вице-президент, начальник управления кредитных продуктов ВТБ Дмитрий Поляков. — В отличие от таких предложений мы выдаем денежные средства, не обременяя квартиру клиента залогом».

Банк ВТБ (ПАО)

Партнерский материал

