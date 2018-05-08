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В Татарстане ожидается дождь с грозой и до +21°С

04:36, 08.05.2018
В Татарстане ожидается дождь с грозой и до +21°С
Фото: скриншот tatarmeteo.ru

Сегодня, 8 мая, в Республике Татарстан ожидается переменная облачность. Местами небольшой дождь, днем в отдельных районах гроза. Ночью и утром местами туман.

Ветер западный слабый, днем до умеренного, при грозе кратковременные усиления до 15—18 м/с.

Минимальная температура воздуха ночью по республике от +4 до +9 градусов. Максимальная температура днем по Татарстану составит от +16°С до +21°С, сказано в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В Казани днем ожидается от +17°С до +20°С. В Набережных Челнах дневная температура воздуха составит от +16°С до +18°С.

Общество Татарстан
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