«Динамо» по хоккею на траве обыграло «ЦОП Москомспорт»

Казанское «Динамо» в гостях обыграло «ЦОП Москомспорт» в рамках Кубка России по хоккею на траве среди мужских команд. Игра закончилась со счетом 5:4.



В составе казанцев голы реализовали Семен Матковский (13), Павел Плесецкий (26), Алмаз Курбанов (31) и дубль оформил Павел Голубев (28, 37).

«Кубок страны — это для нас сейчас замечательная возможность наиграть состав перед чемпионатом России, отточить игру команды. Но и, конечно, мы должны на Кубке показать соперникам свою силу, подтвердить статус 15-кратных чемпионов страны», — цитирует главного тренера команды Араика Маргаряна пресс-служба «Динамо-Казань».

Следующий матч казанские хоккеисты проведут 28 апреля в городе Электросталь. Соперник — «Динамо-Строитель».