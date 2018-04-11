Председатель Саратовской облдумы предложил увеличить число оплачиваемых депутатов

Число оплачиваемых депутатов Саратовской области, работающих на постоянной основе, может возрасти. Об этом на заседании комитета по государственному строительству и местному самоуправлению рассказал председатель облдумы Иван Кузьмин.

В настоящее время в региональном парламенте зарплату получают семь депутатов. Если законопроект будет одобрен, их число увеличится на четыре, до 11 человек. По мнению Кузьмина, это «улучшит законотворческую деятельность», передает «Коммерсант».



Также предлагается увеличить ежемесячный фонд заработной платы помощников депутатов с 65 тыс. до 75 тыс. рублей. Это связано с повышением минимального размера оплаты труда.

Таким образом, дополнительные бюджетные затраты на депутатов областной думы могут возрасти более чем на 12 млн рублей ежегодно, сообщает «Комсомольская правда».