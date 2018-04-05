В Татарстане трех депутатов отстранили от работы из-за ложной справки о доходах

Прокуратура Пестречинского района РТ провела проверку и выяснила, что трое депутатов Шалинского, Шигалеевского, Янцеварского сельских поселений Пестречинского района не указали в сведениях о доходах за 2016 год имеющиеся объекты недвижимого имущества.



Прокуратура внесла представления об устранении нарушений. Также надзорный орган решил, что депутаты должны сложить полномочия, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Добавим, что о намерении лично проверять декларации о доходах и расходах республиканских и муниципальных чиновников заявлял президент РТ Рустам Минниханов.