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В Татарстане трех депутатов отстранили от работы из-за ложной справки о доходах

12:45, 05.04.2018
В Татарстане трех депутатов отстранили от работы из-за ложной справки о доходах
Фото: pixabay.com

Прокуратура Пестречинского района РТ провела проверку и выяснила, что трое депутатов Шалинского, Шигалеевского, Янцеварского сельских поселений Пестречинского района не указали в сведениях о доходах за 2016 год имеющиеся объекты недвижимого имущества.

Прокуратура внесла представления об устранении нарушений. Также надзорный орган решил, что депутаты должны сложить полномочия, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Добавим, что о намерении лично проверять декларации о доходах и расходах республиканских и муниципальных чиновников заявлял президент РТ Рустам Минниханов.

ОбществоВласть Татарстан
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