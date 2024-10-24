В Казани прогнозируется облачная погода и дождь

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На третий день саммита БРИКС в Казани ожидается облачная погода и до 9 градусов тепла. В течение суток будет идти дождь. Об этом сообщил Гидрометцентр республики. Также в городе будет ветрено — порывы до 18 м/с.

На территории Татарстана также ожидается облачность, в течение целого дня будет идти дождь.

Максимальная температура в течение дня достигнет +11 градусов, ночью возможно понижение до +3 градусов.