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В Казани прогнозируется облачная погода и дождь

07:00, 24.10.2024
В Казани прогнозируется облачная погода и дождь
Фото: Реальное время

На третий день саммита БРИКС в Казани ожидается облачная погода и до 9 градусов тепла. В течение суток будет идти дождь. Об этом сообщил Гидрометцентр республики. Также в городе будет ветрено — порывы до 18 м/с.

На территории Татарстана также ожидается облачность, в течение целого дня будет идти дождь.

Максимальная температура в течение дня достигнет +11 градусов, ночью возможно понижение до +3 градусов.

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