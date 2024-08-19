Жителя Казани оштрафовали за незаконный салют в Набережных Челнах
Житель Казани, организовавший салют высотой более 50 метров в Набережных Челнах в июне 2024 года, оштрафован на 50 тыс. рублей.
Как сообщает Камская транспортная прокуратура, организация, проводившая салют, не получила разрешение на использование воздушного пространства от оперативного органа Единой системы организации воздушного движения.
В результате проверки, проведенной прокуратурой, Ространснадзор привлек к административной ответственности должностное лицо организации, допустившее правонарушение.
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