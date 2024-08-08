Завтра в Татарстане ожидаются сильные дожди с усилениями ветра до 20 м/с

Фото: Динар Фатыхов

Жителей Татарстана предупредили об ухудшении погоды. Так, в регионе днем и вечером прогнозируется гроза с кратковременными усилениями ветра до 15—20 м/с. Также в республике ожидаются сильные дожди, локально возможен град.

Ночью и утром на территории региона ожидается туман, сообщает Гидрометцентр Татарстана.

По предварительному прогнозу, в выходные в республике ожидается дождливая погода с грозами. В субботу и воскресенье днем температура воздуха прогреется от +19 до +24 градусов тепла.

Разиль Самигуллин