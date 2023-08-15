Мосбиржа зафиксировала абсолютный рекорд активности физлиц 14 августа

Фото: ﻿realnoevremya.ru/Максим Платонов

14 августа на Московской бирже совершили сделки более 1,5 млн человек — это максимальный уровень активности частных инвесторов за всю историю торгов, сообщила пресс-служба Мосбиржи.



Объем торгов на рынке акций составил 240 млрд рублей, доля физлиц — 84%, доля квалифицированных инвесторов — 66,5%, вечерняя сессия — 14,3%.

Число индивидуальных инвестиционных счетов составило 81,5 тысяч, их доля в общем объеме торгов составила 5,1%.

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Маргарита Головатенко