Жители ПФО поделились своими предпочтениями при смене стиля

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

61% жителей Приволжского федерального округа (ПФО) меняют что-либо в своем стиле и внешности в зависимости от своего настроения. Такие изменения чаще характерны для мужчин, чем женщин (64% против 48% соответственно). К таким выводам пришли эксперты сервиса «Авито Услуги».

16% опрошенных признались, что могут решиться на какие-либо изменения в своей внешности, если этому поспособствуют такие события, как рождение ребенка, свадьба либо окончание университета. При этом выяснилось, что такая позиция больше распространена среди женщин (23% против 17%).

Кроме того, выяснилось, что негативные события в жизни, к примеру расставание со второй половинкой, также могут повлиять на решение людей что-либо изменить в себе — 15% респондентов заявили, что думают именно так. Такой позиции в основном придерживались опрошенные в возрастной категории от 18 до 24 лет — 18% респондентов в этом возрасте готовы поменять что-то в своей внешности по причине расставания с партнером.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Аналитики выяснили и то, что 56% жителей ПФО нравится экспериментировать со своим внешним видом. В топ самых популярных процедур в ПФО вошли короткая стрижка (62%), окрашивание волос в другой цвет(44%), полноценная смена стиля одежды (41%) и покраска волос в яркий цвет (15%).

В топ распространенных ответов в Приволжском федеральном округе также вошли татуировки (13%), бритье налысо (12%) и другие процедуры для волос — дреды, наращивание волос, биозавивки (11%). В городе косметологические процедуры ( к примеру увеличение губ) выбрали только 7% респондентов, столько же респондентов отдали свое предпочтение пирсингу.

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Антон Гаврилов