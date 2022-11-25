Российские военные госпитали заполнены только на 38%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Президент России Владимир Путин заявил, что по данным Министра обороны России Сергея Шойгу, военные госпитали страны заполнены лишь на 38%. Об этом он рассказал сегодня на встрече с матерями военнослужащих, сообщает «Интерфакс».

Вместе с этим глава государства отметил необходимость создания системы реабилитации. С раненными военнослужащими готовы работать и гражданские госпитали, уточнил он

— Мы обязательно к этому вернемся, чтобы реабилитация проходила не только в медучреждениях минобороны, но и с учетом готовности гражданской системы мы бы шире использовали возможности отечественного здравоохранения. Это касается областных, республиканских и федеральных центров, — сказал Путин.

Фото: скриншот видео Минобороны

Напомним, добровольцы, участвующие в спецоперации на Украине, получат статус ветерана боевых действий.

Теперь к ветеранам приравняют военнослужащих, которые присоединились к добровольческим формированиям, появившимся по решению руководства страны. Кроме того, граждане, получившие серьезные ранения при исполнении боевых задач, получат статус инвалида боевых действий.



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Максим Кокунин