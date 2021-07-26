В Петербурге нашли убитыми родственников адмирала в отставке

Фото: Максим Платонов

В Санкт-Петербурге в квартире на улице Бутлеров найдены тела пожилой женщины и мужчины с признаками насильственной смерти, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

«Ночью в квартире вскрыли дверь и нашли два тела с колото-резаными ранениями — матери, которой 84 года, а также ее 56-летнего сына», — рассказал источник.

Отмечается, что убитые являются родственниками погибшего в середине июля контр-адмирала в отставке Леонида Лобанова.

Алексей Нечаев