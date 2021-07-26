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В Петербурге нашли убитыми родственников адмирала в отставке

10:54, 26.07.2021
В Петербурге нашли убитыми родственников адмирала в отставке
Фото: Максим Платонов

В Санкт-Петербурге в квартире на улице Бутлеров найдены тела пожилой женщины и мужчины с признаками насильственной смерти, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

«Ночью в квартире вскрыли дверь и нашли два тела с колото-резаными ранениями — матери, которой 84 года, а также ее 56-летнего сына», — рассказал источник.

Отмечается, что убитые являются родственниками погибшего в середине июля контр-адмирала в отставке Леонида Лобанова.

Алексей Нечаев
ОбществоПроисшествия
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