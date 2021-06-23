Волынец предложила ввести «многодетный» капитал

В Татарстане предложили разработать регламент для введения ежегодных выплат многодетным семьям. С такой инициативой выступила уполномоченный по правам ребенка в республике, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Обращение поступило на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова, зампреда правительства России Татьяны Голиковой и председателя Государственного совета Татарстана Фарида Мухаметшина.



Волынец считает, что для поддержки многодетных семей следует ввести «многодетный» капитал в размере 100 тысяч рублей. Выплаты будут проводиться ежегодно до достижения младшим ребенком совершеннолетия либо до окончания им школы, ссуза или вуза при обучении в очном формате.

Волынец предложила инициативу, пока в России не приняли федеральный закон «О статусе многодетной семьи». При принятии закона такую меру поддержки предлагается включить в него. Детский омбудсмен считает, что чем больше в семье детей, тем ниже среднедушевой доход на каждого ребенка. Введение «многодетного» капитала же поможет устранить этот фактор, сообщает RT.

Фото: pixabay.com

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Маргарита Головатенко