Волынец предложила ввести «многодетный» капитал
В Татарстане предложили разработать регламент для введения ежегодных выплат многодетным семьям. С такой инициативой выступила уполномоченный по правам ребенка в республике, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Обращение поступило на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова, зампреда правительства России Татьяны Голиковой и председателя Государственного совета Татарстана Фарида Мухаметшина.
Волынец считает, что для поддержки многодетных семей следует ввести «многодетный» капитал в размере 100 тысяч рублей. Выплаты будут проводиться ежегодно до достижения младшим ребенком совершеннолетия либо до окончания им школы, ссуза или вуза при обучении в очном формате.
Волынец предложила инициативу, пока в России не приняли федеральный закон «О статусе многодетной семьи». При принятии закона такую меру поддержки предлагается включить в него. Детский омбудсмен считает, что чем больше в семье детей, тем ниже среднедушевой доход на каждого ребенка. Введение «многодетного» капитала же поможет устранить этот фактор, сообщает RT.
Волынец предложила ввести особые условия получения туристического кешбэка для многодетных семей.
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