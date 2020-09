Трамп анонсировал признание Израиля Бахрейном

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и Бахрейн намерены подписать мирное соглашение. В этом случае королевство станет вторым ближневосточным государством, признавшим Израиль.

Американский лидер назвал этот момент историческим событием: «Наши два больших друга Израиль и королевство Бахрейн согласились заключить мирный договор. Вторая арабская страна за 30 дней согласилась помириться с Израилем!».

Another HISTORIC breakthrough today! Our two GREAT friends Israel and the Kingdom of Bahrain agree to a Peace Deal — the second Arab country to make peace with Israel in 30 days!