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Трамп анонсировал признание Израиля Бахрейном

23:16, 11.09.2020
Трамп анонсировал признание Израиля Бахрейном
Фото: White House

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и Бахрейн намерены подписать мирное соглашение. В этом случае королевство станет вторым ближневосточным государством, признавшим Израиль.

Американский лидер назвал этот момент историческим событием: «Наши два больших друга Израиль и королевство Бахрейн согласились заключить мирный договор. Вторая арабская страна за 30 дней согласилась помириться с Израилем!».

Трамп опубликовал официальное трехстороннее заявление о том, что договоренность была достигнута 11 сентября на переговорах с участием президента США, короля Бахрейна Хамада бин Исы аль-Халифы и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Стороны согласились установить дипломатические отношения в полном объеме.

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