Трамп анонсировал признание Израиля Бахрейном

Фото: White House

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и Бахрейн намерены подписать мирное соглашение. В этом случае королевство станет вторым ближневосточным государством, признавшим Израиль.

Американский лидер назвал этот момент историческим событием: «Наши два больших друга Израиль и королевство Бахрейн согласились заключить мирный договор. Вторая арабская страна за 30 дней согласилась помириться с Израилем!».

Another HISTORIC breakthrough today! Our two GREAT friends Israel and the Kingdom of Bahrain agree to a Peace Deal — the second Arab country to make peace with Israel in 30 days! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 11, 2020

Трамп опубликовал официальное трехстороннее заявление о том, что договоренность была достигнута 11 сентября на переговорах с участием президента США, короля Бахрейна Хамада бин Исы аль-Халифы и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Стороны согласились установить дипломатические отношения в полном объеме.