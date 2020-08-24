В мэрии Казани рассказали, какие объекты откроются в День города и республики

Мэр Казани Ильсур Метшин перечислил объекты, которые откроются 30 августа, в День города и республики.

Так, в столице Татарстана в воскресенье торжественно откроют Дворец культуры железнодорожников и молодежный центр в Юдино, новый участок Большого Казанского кольца, обновленную набережную озера Кабан, дворовые территории и новое здание Национальной библиотеки республики.

Подробнее о том, какая праздничная программа ждет казанцев и гостей города 30 августа, — в материале «Реального времени».

