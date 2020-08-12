Новости технологий

13:14 МСК Все новости
Новости раздела
Технологии

Twitter запустил новую функцию

12:16, 12.08.2020
Twitter запустил новую функцию
Фото: maxpixel.net

Сервис микроблогов Twitter добавил новую функцию для пользователей.

Теперь они могут сами определять круг лиц, которые могут отвечать на их публикации.

Директор по управлению продуктами Сьюзан Кси пояснила, что данная функция тестировалась ограниченным числом пользователей с мая и, по ее словам, оправдала себя.

Кси отметила, что некоторые люди чувствуют себя более комфортно, если сами могут решить, кто им может ответить. Принимать решение о том, кто будет отвечать на твит, пользователи будут перед публикацией, говорится в сообщении на сайте компании.

В начале июня социальная сеть «ВКонтакте» запустила технологию распознавания голосовых сообщений.

ТехнологииIT

Новости партнеров

 комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем