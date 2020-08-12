Twitter запустил новую функцию

Сервис микроблогов Twitter добавил новую функцию для пользователей.

Теперь они могут сами определять круг лиц, которые могут отвечать на их публикации.

Директор по управлению продуктами Сьюзан Кси пояснила, что данная функция тестировалась ограниченным числом пользователей с мая и, по ее словам, оправдала себя.

Кси отметила, что некоторые люди чувствуют себя более комфортно, если сами могут решить, кто им может ответить. Принимать решение о том, кто будет отвечать на твит, пользователи будут перед публикацией, говорится в сообщении на сайте компании.

В начале июня социальная сеть «ВКонтакте» запустила технологию распознавания голосовых сообщений.