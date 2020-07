Экс-уфимец Кирилл Капризов подписал контракт с «Миннесотой»

Бывший форвард уфимского «Салавата Юлаева» и московского ЦСКА Кирилл Капризов официально перешел в «Миннесоту». Соглашение рассчитано на 2 года и начнет действовать с сезона 2019/20.



Напомним, что 23-летний Капризов был выбран «Миннесотой» в пятом раунде драфта 2015 года под общим 135-м номером.

В общей сложности Капризов провел в КХЛ 293 матча и набрал 230 (113+117) очков. За «Салават Юлаев» нападающий провел 49 игр и набрал 42 (20+22) очка.

В составе ЦСКА он выиграл Кубок Гагарина в сезоне 2018/19 и стал чемпионом России в сезоне 2019/20.



Kaprizov Countdown: 0



NEWS: The #mnwild announced the club has signed forward Kirill Kaprizov to a two-year, entry-level contract starting with the 2019-20 season.



Welcome to the #StateOfHockey, @KaprizovKirill!



» https://t.co/skdkSkKPd7 pic.twitter.com/ZhHJgaYWa7