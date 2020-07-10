Татарстан занял первое место по объему производства сливочного масла в стране

Татарстан занимает первое место по объему производства сливочного масла, маргаринов и спредов в РФ. В январе — апреле в республике произвели 7 тыс. тонн продукции. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы производства увеличились на 22,6%. Об этом сообщает профильный ресурс Milknews.ru.

На второй строчке с результатом 6,7 тыс. тонн (+19,9%) расположился Алтайский край. Третье место занимает Воронежская область (5,6 тыс. тонн, +12,8%).

В топ-10 регионов также вошли Краснодарский (4,2 тыс. тонн), Пермский (4 тыс. тонн) края, Удмуртия (3,9 тыс. тонн), Вологодская (3,4 тыс. тонн), Брянская (3,1 тыс. тонн), Белгородская (3 тыс. тонн) и Омская (2,8 тыс. тонн) области.

В целом по России производство сливочного масла, маргаринов и спредов за первые 4 месяца выросло на 5,5%, до 859,5 тыс. тонн. При этом производство сливочного масла выросло на 14%, до 89,7 тыс. тонн, маргаринов — на 1,7%, до 149,8 тыс. тонн, а спредов — на 3,5%, до 52,2 тыс. тонн.

