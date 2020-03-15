Мэтт Фрэттин: «Не замечал за Умарком симуляций. Судьи с ним разберутся»

Нападающий «Ак Барса» Мэтт Фрэттин оценил выступления форварда «Салавата Юлаева» Линуса Умарка в составе уфимского клуба.

«Честно, не придавал этому значения. Уверен, что судьи знают, кто симулирует, а кто нет, и разберутся. Но я не замечал за Линусом ничего такого. Умарк — очень хороший, креативный игрок, способный создавать много моментов и забивать сам. За ним нужно смотреть внимательно.

Нельзя, чтобы он набрал 12 очков в серии с нами. Если удастся показать свой хоккей, нам по силам пройти дальше», — сказал Фрэттин.

Напомним, первые матчи в Казани в серии между «Ак Барсом» и «Салаватом» пройдут 18 и 20 марта без зрителей из-за коронавируса.