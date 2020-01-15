Денис Казанский: «Салават» непредсказуем, обыграли ЦСКА и покатились под откос»

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский дал свой прогноз на игру «Салавата Юлаева» против «Автомобилиста».

«Невероятно непредсказуемая игра нас ждет в Екатеринбурге. Вот как прочитать «Автомобилист»? Команда впервые за 8 лет взяла и победила на выезде ЦСКА. Потом едет в Череповец и там проигрывает «Северстали». Это тоже ни в какие ворота не лезет.

«Салават» начинает свою выездную серию. «Юлаев» тоже непредсказуем. Команда много пропустила из-за Кубка Шпенглера, лидеры отдыхали. Недавно грохнула ЦСКА у себя дома, а потом покатилась под откос.

У «Салавата» есть какие-то варианты, и «Автомобилист» собирается забить все, что полетит в ворота соперника, но мне кажется, что в 1-м периоде «Юлаев» не допустит много ошибок. Первую двадцатиминутку команда должна провести собранно, а дальше уже как пойдет», — сказал Казанский.