«Салават Юлаев» выменял Кручинина из «Трактора»

«Салават Юлаев» и челябинский «Трактор» произвели обмен с участием трех хоккеистов.

По итогам сделки уфимский клуб получил нападающего Алексея Кручинина. В обратном направлении последовали Николай Чебыкин и Владимир Бобылев.

«Кручинин — «праворукий», техничный форвард с пониманием игры, способный укрепить первую-вторую пятерку и бригаду большинства. Здесь нам требовалось усиление. Надеемся, что он проявит у нас в команде свои лучшие качества», — прокомментировал сделку спортивный директор «Салавата» Василий Чижов.

В текущем сезоне Кручинин провел в «Тракторе» 31 матч, в котором набрал 10 (3+7) очков.