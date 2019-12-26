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«Салават Юлаев» подписал контракт с Ильей Крикуновым

14:00, 26.12.2019
«Салават Юлаев» подписал контракт с Ильей Крикуновым
Фото: vk.com/hcsalavat

«Салават Юлаев» подписал контракт с нападающим Ильей Крикуновым. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Нападающий начинал текущий сезон в составе «Сочи», где сыграл в 25 матчах, в которых набрал 9 (3+6) очков при полезности «-8». С ноября 2020 года он значился свободным агентом.

Контракт с Крикуновым подписан до конца сезона-2019/20.

За свою карьеру нападающий сыграл в 555 матчах и набрал 279 (101+178) очков.

СпортХоккей Башкортостан
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