«Салават Юлаев» подписал контракт с Ильей Крикуновым

«Салават Юлаев» подписал контракт с нападающим Ильей Крикуновым. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Нападающий начинал текущий сезон в составе «Сочи», где сыграл в 25 матчах, в которых набрал 9 (3+6) очков при полезности «-8». С ноября 2020 года он значился свободным агентом.

Контракт с Крикуновым подписан до конца сезона-2019/20.

За свою карьеру нападающий сыграл в 555 матчах и набрал 279 (101+178) очков.