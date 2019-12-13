Площадь пожара на складе в Москве увеличилась в два раза — к тушению привлекли два вертолета

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Площадь пожара на складе с тканями в Москве увеличилась в два раза. К тушению привлечены два вертолета.

«Площадь пожара составляет 7 тыс. кв. метров», — сообщили ТАСС в экстренных службах.

Уточняется, что площадь обрушения на складе составляет 300 кв. метров. К ликвидации привлечено 220 человек, 70 единиц техники.

Как рассказал информагентству источник, в горящем здании располагался цех по производству экокожи.

Напомним, ранее сообщалось, что при тушении склада пострадал один пожарный.

