Хабиров рассказал о своих «тайных фанатах»

Глава Башкирии Радий Хабиров допустил, что у него появились «тайные фанаты». Такое предположение руководитель республики сделал после того, как обнаружил под окнами своего кабинета надпись: «Хабиров» с сердцем вместо буквы «о».

«Лишь бы не выяснилось, что утром дворник стер пару матерных слов», — подписал снимок, опубликованный в соцсетях, глава РБ.

Напомним, в прошлом году Хабиров выкладывал съемку из окна своего кабинета. Тогда он обратил внимание городских властей на необходимость убирать выпавший снег вовремя.