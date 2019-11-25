Казань вошла в пятерку регионов России по уровню интереса к услугам психологов

Казань, как и в прошлом году, заняла пятое место среди регионов России по уровню интереса к услугам психологов. Об этом говорится в исследовании аналитического центра «Авито» (есть в распоряжении «Реального времени»), который проанализировал запросы пользователей сайта за III квартал 2019 года.

71% от всех поисковых запросов горожан пришлись на психологов широкого профиля. Среди специалистов определенных направлений популярнее всего детские психологи (8%). 7% всех запросов касаются психотерапевтов, по 6% — педагогов-психологов и нейропсихологов. Семейных психологов и специалистов других направлений искали всего 2% горожан.

В целом по стране сильнее всего в помощи психологов нуждаются жители Москвы и Санкт-Петербурга. В пятерку также вошли Краснодар и Ростов-на-Дону.