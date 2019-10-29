Защитник ЦСКА Гогуа пропустит матч Кубка России против «Уфы»

Защитник ЦСКА Седрик Гогуа не сможет принять участие в матче 1/8 финала Кубка России против «Уфы».

Футболист продолжает испытывать дискомфорт в мышцах задней поверхности бедра. Из-за этой травмы Гогуа уже пропустил три матча ЦСКА против «Ференцвароша» (0:1) в Лиге Европы, «Уфы» (1:1) и «Динамо» (0:1) в РПЛ.

На предыдущей стадии Кубка «Уфа» на выезде одолела «Чайку» (1:0), ЦСКА был сильнее «Алании» (3:1).

Отметим, что матч состоится завтра, 30 октября, в 19:00 по мск.