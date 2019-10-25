Нападающий «Динамо» Панченко мог перейти в «Уфу»

Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко рассказал о том, что в свое время мог перейти в «Уфу» по приглашению тогдашнего тренера уфимцев Виктора Гончаренко.

«Был вариант с переходом в «Уфу», я очень благодарен за него Виктору Гончаренко, с которым вместе работал еще в ЦСКА. С удовольствием бы играл в его команде — это тренер, который постоянно подтверждает свой высочайший уровень.

Но от предложения «Динамо» отказаться не мог, пусть клуб тогда и опустился в ФНЛ. Ни разу не пожалел о том выборе», — сказал Панченко.

Виктор Гончаренко тренировал «Уфу» с июня по декабрь 2016 года, после чего возглавил ЦСКА.