Нападающий «Динамо» Панченко мог перейти в «Уфу»
Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко рассказал о том, что в свое время мог перейти в «Уфу» по приглашению тогдашнего тренера уфимцев Виктора Гончаренко.
«Был вариант с переходом в «Уфу», я очень благодарен за него Виктору Гончаренко, с которым вместе работал еще в ЦСКА. С удовольствием бы играл в его команде — это тренер, который постоянно подтверждает свой высочайший уровень.
Но от предложения «Динамо» отказаться не мог, пусть клуб тогда и опустился в ФНЛ. Ни разу не пожалел о том выборе», — сказал Панченко.
Виктор Гончаренко тренировал «Уфу» с июня по декабрь 2016 года, после чего возглавил ЦСКА.СпортФутбол Башкортостан
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