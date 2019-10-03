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«Уфа» продлила контракт с полузащитником Карпом

16:21, 03.10.2019
«Уфа» продлила контракт с полузащитником Карпом
Фото: fcufa.pro

Футбольный клуб «Уфа» и полузащитник Кэтэлин Карп продлили соглашение о сотрудничестве. Об этом информирует официальный сайт уфимского клуба.

Новый контракт с футболистом рассчитан до июня 2022 года.

Отметим, что ранее Карп заявил, что не намерен оставаться в команде, если она не станет бороться за высокие места и выход в еврокубки.

После 11 туров «Уфа» идет на 6-й строчке турнирной таблицы в российской премьер-лиге (РПЛ).

СпортФутбол Башкортостан
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