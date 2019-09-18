В Башкирии руководство агрофирмы предстанет перед судом за невыплату зарплаты

В Гафурийском районе республики Башкортостан возбуждено уголовное дело по факту невыплаты работникам сельскохозяйственного предприятия заработной платы.

Следствием установлено, что в течение 2017 года руководство предприятия, занимающегося растениеводством и животноводством, знало о наличии задолженности по заработной плате перед 19 работниками и не приняло мер к ее погашению. Сумма задолженности составила более 1,2 млн рублей.

При этом, в этот период предприятие осуществляло хозяйственную деятельность и имело на своих счетах денежные средства. Но они направлялись на другие нужды, не связанные с выплатой.

В настоящее время следователи изучают документы финансово-хозяйственной отчетности. Планируется назначить экспертное исследование, чтобы установить точный период и размер задолженности. Также специалисты определят, на какие цели были направлены активы предприятия, передает пресс-служба Следкома Башкирии.

Ранее сообщалось, что в Уфе завершено расследование уголовного дела в отношении директора фирмы, который с марта по ноябрь 2018 года не выплачивал зарплату сотрудникам.

