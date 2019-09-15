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На фестивале в Уфе продали свыше 14 тонн меда

08:44, 15.09.2019
На фестивале в Уфе продали свыше 14 тонн меда

Фестиваль «Башкирский мед» прошел накануне в Уфе на площади имени Ленина. По данным мэрии, его посетили порядка 9 тысяч человек и приобрели 14 тонн меда.

Участниками фестиваля стали пчеловоды из 10 районов республики. На нем работала выездная ветеринарно-диагностическая лаборатория, благодаря которой покупатели имели возможность перед покупкой бесплатно определить качество меда.

Ранее «Реальное время» публиковало интервью с основателем компании «Тенториум», которая производит продукты на основе меда. Он отмечал, что среди башкирского меда довольно часто попадаются и продукты-подделки.

Общество Башкортостан
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