Mash: житель Башкирии собрал с могилы своего деда пять килограммов меда
В Башкортостане местный житель собрал с могилы своего дедушки пять килограммов меда. Родственник приехал на кладбище поменять предку памятник и при демонтаже обнаружил внутри пчелиный улей, сообщает телеграм-канал Mash.
Молодой человек вызвал пасечников. Профессиональные пчеловоды достали из памятника улей. В итоге с могилы был снят урожай весом в пять килограммов.
Напомним, ранее стало известно, что в Уфе пройдет фестиваль башкирского меда.Общество Башкортостан
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