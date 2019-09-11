Mash: житель Башкирии собрал с могилы своего деда пять килограммов меда

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В Башкортостане местный житель собрал с могилы своего дедушки пять килограммов меда. Родственник приехал на кладбище поменять предку памятник и при демонтаже обнаружил внутри пчелиный улей, сообщает телеграм-канал Mash.

Молодой человек вызвал пасечников. Профессиональные пчеловоды достали из памятника улей. В итоге с могилы был снят урожай весом в пять килограммов.

Напомним, ранее стало известно, что в Уфе пройдет фестиваль башкирского меда.