В Башкирии явка избирателей на выборах главы республики приблизилась к 60%

На 18.00 (16.00 мск) явка на выборах главы Башкирии составила 59,3%. Об этом сообщил заместитель председателя ЦИК Башкирии Марат Гадилов.

Активнее всего голосуют жители Татышлинского района — более 92%. Далее идут Миякинский (81%) и Салаватский (78%) районы. процентов, соответственно.

По городским округам лидерами явки стали Кумертау и Сибай. На 18.00 избирательные участки там посетили 60% избирателей, пишет «Башинформ».

Напомним, что на 15.00 (13.00 мск) явка на выборах главы Башкирии составила 42,65%.