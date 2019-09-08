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В Башкирии явка избирателей на выборах главы республики приблизилась к 60%

17:30, 08.09.2019
В Башкирии явка избирателей на выборах главы республики приблизилась к 60%
Фото: realnoevremya.ru

На 18.00 (16.00 мск) явка на выборах главы Башкирии составила 59,3%. Об этом сообщил заместитель председателя ЦИК Башкирии Марат Гадилов.

Активнее всего голосуют жители Татышлинского района — более 92%. Далее идут Миякинский (81%) и Салаватский (78%) районы. процентов, соответственно.

По городским округам лидерами явки стали Кумертау и Сибай. На 18.00 избирательные участки там посетили 60% избирателей, пишет «Башинформ».

Напомним, что на 15.00 (13.00 мск) явка на выборах главы Башкирии составила 42,65%.

ОбществоВласть БашкортостанТатарстан
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