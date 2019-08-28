Грошев — первый хоккеист, рожденный в XXI веке и забросивший шайбу за «Нефтехимик»
Сегодня, 28 августа, в Уфе в контрольном матче между «Салаватом Юлаевым» и «Нефтехимиком» произошло историческое событие для нижнекамского клуба. Об этом в социальных сетях сообщает пресс-служба клуба.
Вторую шайбу в игре забросил Максим Грошев, ставший в результате первым автором гола за «Нефтехимик», рожденным в XXI веке.
Грошев, рожденный в декабре 2001 года в Агрызе, является игроком молодежного клуба нижнекамцев «Реактора».СпортХоккей БашкортостанТатарстан
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