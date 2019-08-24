Audi покажет электрический внедорожник без капота во Франкфурте
Автопроизводитель Audi представит на автосалоне во Франкфурте концепт-кар AI: TRAIL quattro. Внедорожник с электроприводом получил необычный дизайн: разработчики отказались от капота.
Непропорционально большие колеса выступают за передний бампер, отмечает motor.ru.
В релизе Audi описывает автомобиль как «концептуальный внедорожник с электроприводом будущего». Отмечается, что он стал четвертой моделью в квартете шоукаров линейки AI.Авто
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