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Audi покажет электрический внедорожник без капота во Франкфурте

03:41, 24.08.2019
Audi покажет электрический внедорожник без капота во Франкфурте

Автопроизводитель Audi представит на автосалоне во Франкфурте концепт-кар AI: TRAIL quattro. Внедорожник с электроприводом получил необычный дизайн: разработчики отказались от капота.

Непропорционально большие колеса выступают за передний бампер, отмечает motor.ru.

В релизе Audi описывает автомобиль как «концептуальный внедорожник с электроприводом будущего». Отмечается, что он стал четвертой моделью в квартете шоукаров линейки AI.

Авто
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