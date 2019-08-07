Уфимка Гареева принесла России первую медаль чемпионата Европы по шоссейному велоспорту
На стартовавшем в голландском Алкмаре чемпионате Европы по шоссейному велоспорту разыграли первый комплект наград.
Счет медалей для российской сборной открыла уфимская воспитанница Айгуль Гареева, которая завоевала серебряную награду.
В гонке с раздельным стартом среди юниорок она уступила лишь местной спортсменке Ширин ван Анрой. Третьей финишировала шведка Вильма Олауссон.
Чемпионат Европы по велоспорту на шоссе продлится до 11 августа.СпортОбщество Башкортостан
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